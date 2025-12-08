Павел Дуров поздравил Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили

Известный российский предприниматель, а также основатель «Телеграма» Павел Дуров поздравил соотечественника Петра Яна с победой над грузином Мерабом Двалишвили в реванше, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в категории до 61 кг.

«Здорово видеть, как мой товарищ по тренировкам Пётр Ян выигрывает титул UFC», — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.