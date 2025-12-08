Александр Усик назвал свой самый любимый чемпионский пояс

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал свой самый любимый титул.

«Для меня это возможность – чемпион мира, это титул, понимаете? Я сплю вместе со своим зелёным поясом. Я уважаю эту организацию, потому что я был на конвенциях только двух организаций – WBC и WBO. И всё. На WBO один раз, на WBC – возможно, четыре или пять раз», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.