Александр Усик раскрыл, почему хочет провести следующий бой именно с Деонтеем Уайлдером

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему намерен провести следующий поединок по боксу с 39-летним экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Знаете, почему я хочу драться с Уайлдером? Потому что он чрезвычайно известный боец. В течение последних 10-15 лет он оставался чемпионом и был одним из самых опасных соперников», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.