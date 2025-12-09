Костя Цзю обратился к Петру Яну после его победы в титульном реванше с Двалишвили

Член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю поздравил соотечественника Петра Яна с победой над грузином Мерабом Двалишвили в реванше, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в категории до 61 кг.

«За несколько дней до боя Петра я отправил ему сообщение, фразу моего тренера: «И сила уму уступает». Я очень рад тому, что его команда выбрала именно такой же план и сделала работу на 100%. И наш Пётр Ян стал чемпионом UFC. От всей команды своей, от всей России хотел бы поздравить тебя с победой! Огромное спасибо за то, что ты вносишь громаднейший вклад в популяризацию тяжёлого вида спорта», — сказал Цзю в видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.