Костя Цзю обратился к Петру Яну после его победы в титульном реванше с Двалишвили

Костя Цзю обратился к Петру Яну после его победы в титульном реванше с Двалишвили
Член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю поздравил соотечественника Петра Яна с победой над грузином Мерабом Двалишвили в реванше, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в категории до 61 кг.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«За несколько дней до боя Петра я отправил ему сообщение, фразу моего тренера: «И сила уму уступает». Я очень рад тому, что его команда выбрала именно такой же план и сделала работу на 100%. И наш Пётр Ян стал чемпионом UFC. От всей команды своей, от всей России хотел бы поздравить тебя с победой! Огромное спасибо за то, что ты вносишь громаднейший вклад в популяризацию тяжёлого вида спорта», — сказал Цзю в видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

