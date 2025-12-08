О'Мэлли дал неожиданную оценку реваншу Петра Яна с Мерабом Двалишвили

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался насчёт реванша между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в категории до 61 кг.

«Пётр Ян выглядел как чёртов убийца. Это величайший бой в истории легчайшего веса, осмелюсь сказать. Боже, это просто перестрелка. Может быть, моими новыми обоями на телефоне станет момент, где Пётр попадает Мерабу в голову», — приводит слова О'Мэлли портал MMAJunkie.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.