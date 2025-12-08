Хамзат Чимаев объяснил, в каком случае примет бой с Шоном Стриклендом

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, объяснил, в каком случае примет бой с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

«Он проиграл парню (имеется в виду Дрикус дю Плесси. — Прим. «Чемпионата»), которого я уничтожил за пять раундов, чувак. Ему нужно выиграть один бой [чтобы получить бой со мной]. Но если ему дадут Шона, то кого это волнует? UFC делает шоу», — сказал Чимаев в интервью ESPN.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.