Энтони Джошуа раскрыл, почему не относится с недооценкой к Джейку Полу

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, почему не недооценивает 14-го номера рейтинга WBA в тяжёлом весе американца Джейка Пола, с которым проведёт профессиональный бой по боксу 19 декабря в Майами.

«Я пришёл в спортзал в 18 лет и через три года стал одним из лучших в мире. Новые таланты появляются буквально из ниоткуда, со всех сторон, и Джейк — это новый восходящий талант…» — приводит слова Джошуа аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.