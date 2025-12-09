Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Верну пояс». Мераб Двалишвили заявил о намерении провести третий бой с Петром Яном

«Верну пояс». Мераб Двалишвили заявил о намерении провести третий бой с Петром Яном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поздравил россиянина Петра Яна с победой в бою с ним, который состоялся на турнире UFC 323, заявив о намерении провести с ним третий поединок и уверенности в том, что ему удастся победить Беспощадного.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Я хочу выразить огромную благодарность всей моей семье, друзьям, болельщикам, товарищам по команде и моей стране за то, что вы проявляете ко мне любовь и поддержку. Выигрываю я или проигрываю, ребята, вы всегда со мной, и я вам очень благодарен! Приношу извинения за то, что огорчаю вас поражением, но, пожалуйста, знайте, что я на 100% вернусь более сильным и готовым снова сражаться и верну то, что принадлежит мне! В воскресенье был не мой день — Пётр был лучше, и я поздравляю его и его команду с победой. Но не стоит слишком расслабляться — я собираюсь взять реванш в бою, который, надеюсь, состоится как можно скорее», — написал Двалишвили на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему
Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android