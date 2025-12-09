«Верну пояс». Мераб Двалишвили заявил о намерении провести третий бой с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поздравил россиянина Петра Яна с победой в бою с ним, который состоялся на турнире UFC 323, заявив о намерении провести с ним третий поединок и уверенности в том, что ему удастся победить Беспощадного.

«Я хочу выразить огромную благодарность всей моей семье, друзьям, болельщикам, товарищам по команде и моей стране за то, что вы проявляете ко мне любовь и поддержку. Выигрываю я или проигрываю, ребята, вы всегда со мной, и я вам очень благодарен! Приношу извинения за то, что огорчаю вас поражением, но, пожалуйста, знайте, что я на 100% вернусь более сильным и готовым снова сражаться и верну то, что принадлежит мне! В воскресенье был не мой день — Пётр был лучше, и я поздравляю его и его команду с победой. Но не стоит слишком расслабляться — я собираюсь взять реванш в бою, который, надеюсь, состоится как можно скорее», — написал Двалишвили на своей странице в социальной сети Х.