О'Мэлли: каждый раз, когда Петра Яна спрашивали о реванше со мной, он уклонялся

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли заявил, что 32-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян избегал реванша с ним.

«Каждый раз, когда Петра спрашивали о реванше со мной, он уклонялся… Он говорит, что я этого не заслуживаю. А разве это не отличная причина защитить пояс? Я же дрался с Марлоном Верой, дал ему реванш», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Шоном состоялся 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Сахарка раздельным решением судей.