Результаты выступлений членов сборной России в 1/8 финала ЧМ-2025 по боксу

8 декабря в Дубае (ОАЭ) прошли бои 1/8 финала чемпионата мира по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений членов сборной России.

Результаты 8 декабря:

до 48 кг: Эдмонд Худоян победил единогласным решением судей (5:0) представителя Ботсваны Кобамело Молатлеги;

до 60 кг: Всеволод Шумков уступил единогласным решением судей (0:5) представителю Эфиопии Хайманоту Зевду;

до 67 кг: Евгений Кооль победил нокаутом в первом раунде представителя Гвинеи-Бисау Матеуса Барбозу Да Косту;

до 75 кг: Исмаил Муцольгов уступил единогласным решением судей (0:5) немцу Давиду Штепу;

до 80 кг: Джамбулат Бижамов победил раздельным решением судей (4:1) представителя Казахстана Ерасыла Жакпекова;

до 92 кг: Муслим Гаджимагомедов победил единогласным решением судей (5:0) представителя Камбоджи Абдуллу Раджапова;

свыше 92 кг: Давид Суров победил единогласным решением судей (5:0) представителя Французской Полинезии Янника Путоа.

Напомним, чемпионат мира по боксу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец». Финал турнира пройдёт 13 декабря. В турнире стартовали 13 российских боксёров, сборная выступает под национальной символикой — с флагом и гимном России. Призовой фонд турнира составляет $ 8,32 млн.