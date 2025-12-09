Скидки
«Думал, что мы побеждаем». Тренер Двалишвили – о поражении грузина в бою с Яном

Джон Вуд, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили прокомментировал поражение бойца в реванше с россиянином Петром Яном на турнире UFC 323. Бой закончился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Я думал, что мы выигрываем и контролируем ход боя, что мы давили и делали всё необходимое, — объяснил Вуд. У Петра определённо были более яркие эпизоды, и, думаю, это переломило ход поединка. Никогда не знаешь — иногда судьи на это не смотрят, не учитывают такое. Но у него были более заметные моменты, связанные с ущербом и кровью — именно они сложились в общую картину и перевесили. Это моя ошибка, что я не уделил больше внимания тому, как всё выглядело со стороны, к общей картинке происходящего. Но опять же, бой есть бой. Иногда всё просто идёт не так, как ты хочешь», — приводит слова Вуда MMA Fighting.

На данный момент на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА.

