Бокс/ММА

Тренер Двалишвили – о бое с Яном: не знали, чем всё обернётся, раньше Мераб этого не делал

Комментарии

Джон Вуд, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили ответил на мнение о том, что бойцу не следовало проводить свой четвёртый бой за год. На турнире UFC 323 Двалишвили потерпел поражение в бою с россиянином Петром Яном. Бой закончился победой Яна единогласным решением судей. Российский боец вернул себе чемпионский пояс.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«У меня может быть несколько вариантов ответа, но это не моё дело. Я просто человек, стоящий за этим человеком. Мераб принимает решение. В конечном счёте, это его карьера. Он отвечает за окончательные решения по этим вопросам. Опять же, до этого момента мы не знали. Мы не знали, чем всё это обернётся. Раньше такого не случалось. Он этого не делал», — приводит слова Вуда MMA Fighting.

У Мераба Двалишвили 20 побед и пять поражений.

