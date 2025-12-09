Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Двалишвили оценил вероятность третьего боя между Мерабом и Петром Яном

Тренер Двалишвили оценил вероятность третьего боя между Мерабом и Петром Яном
Комментарии

Джон Вуд, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили заявил, что не сомневается в том, что боец проведёт третий бой с россиянином Петром Яном. На турнире UFC 323 Двалишвили потерпел поражение от Яна и лишился чемпионского пояса.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Нет сомнений, что вы увидите это снова. Уверен, что об этом уже говорят. Это один из тех случаев: два великолепных боя, и Петр, вышедший и выступивший так против того, кого все считали неудержимым, закладывают основу для грандиозной трилогии. Так что, кто не захочет увидеть его снова? Эти два парня, которые бросают всё на полпути, настоящие бойцы. У меня нет никаких сомнений, что в 2026 году вы обязательно увидите трилогию», — приводит слова Вуда MMA Fighting.

Напомним, в первом бою, который прошёл в 2023 года, победу одержал Двалишвили.

Материалы по теме
Реванш Яна и Двалишвили — лучший бой 2025 года. Без вариантов
Реванш Яна и Двалишвили — лучший бой 2025 года. Без вариантов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android