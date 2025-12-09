Тренер Двалишвили оценил вероятность третьего боя между Мерабом и Петром Яном

Джон Вуд, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили заявил, что не сомневается в том, что боец проведёт третий бой с россиянином Петром Яном. На турнире UFC 323 Двалишвили потерпел поражение от Яна и лишился чемпионского пояса.

«Нет сомнений, что вы увидите это снова. Уверен, что об этом уже говорят. Это один из тех случаев: два великолепных боя, и Петр, вышедший и выступивший так против того, кого все считали неудержимым, закладывают основу для грандиозной трилогии. Так что, кто не захочет увидеть его снова? Эти два парня, которые бросают всё на полпути, настоящие бойцы. У меня нет никаких сомнений, что в 2026 году вы обязательно увидите трилогию», — приводит слова Вуда MMA Fighting.

Напомним, в первом бою, который прошёл в 2023 года, победу одержал Двалишвили.