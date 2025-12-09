Вадим Немков — Ренан Феррейра: когда бой, дата и время боя, где смотреть

13 декабря во французском Лионе состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals, главным событием которого станет титульный поединок PFL в тяжёлом весе между российским бойцом Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой из Бразилии. Бой Немков — Феррейра ориентировочно начнётся в 23:35 мск 13 декабря, его можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

В 22 боях за профессиональную карьеру Вадим Немков оформил 19 побед (10 нокаутом, 5 сабмишеном, 4 судейским решением) и потерпел два поражения (нокаутом и судейским решением), один поединок был признан несостоявшимся. Ренан Феррейра провёл 18 профессиональных боёв, одержал 11 побед (9 нокаутом, по одной сабмишеном и судейским решением) и потерпел пять поражений, ещё два поединка были оставлены без результата.

Видео: Вадим Немков успешно сделал вес перед боем с Бруно Каппелоццей