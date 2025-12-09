Двалишвили ответил Яну, подшутившему над ним ИИ-картинкой после реванша

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили ответил на шуточные выпады в социальных сетях россиянина Петра Яна после реванша, состоявшегося на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Ян опубликовал ИИ-картинку, где он отдыхает в джакузи в окружении девушек, а Двалишвили обслуживает его в качестве официанта.

«Вопрос, что произойдёт в 2026 году?» — написал Двалишвили в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты.