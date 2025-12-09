Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хукер: Царукяну не с кем драться, ему не везёт

Хукер: Царукяну не с кем драться, ему не везёт
Комментарии

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер высказался о перспективах первого номера рейтинга россиянина Армана Царукяна.

«Царукяну просто нужно продолжать. Очевидно, ему не с кем драться, чтобы вернуться в титульную гонку. Я был единственным, кто согласился на бой с ним. Арману не везёт, но такова игра», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Материалы по теме
«Мне плевать на цифры в рейтингах». Дана Уайт категорично высказался о положении Царукяна

Арман Царукян показал, как тренируется

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android