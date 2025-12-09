Хукер: Царукяну не с кем драться, ему не везёт

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер высказался о перспективах первого номера рейтинга россиянина Армана Царукяна.
«Царукяну просто нужно продолжать. Очевидно, ему не с кем драться, чтобы вернуться в титульную гонку. Я был единственным, кто согласился на бой с ним. Арману не везёт, но такова игра», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.
Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.
