Хукер: Царукяну не с кем драться, ему не везёт

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер высказался о перспективах первого номера рейтинга россиянина Армана Царукяна.

«Царукяну просто нужно продолжать. Очевидно, ему не с кем драться, чтобы вернуться в титульную гонку. Я был единственным, кто согласился на бой с ним. Арману не везёт, но такова игра», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

