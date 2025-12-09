«Любимый альбом Даны Уайта». Пётр Ян шуточно высказался о противостоянии с Двалишвили

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян опубликовал шуточную картинку, сгенерированную искусственным интеллектом, после победы в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).
«Любимый альбом Даны», — написал Ян в социальной сети X (ранее Twitter).
Фото: из личного архива Петра Яна
Rage Against the Machine («Ярость против машины») – название американской рок-группы из Калифорнии, поклонником которой является генеральный директор UFC Дана Уайт.
Также «Машина» (от англ. The Machine) является прозвищем Двалишвили.
