Пётр Ян вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC после победы над Двалишвили

Пётр Ян вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC после победы над Двалишвили
Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC.

Новый чемпион в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян, победивший на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) грузина Мераба Двалишвили, вошёл в топ-10 лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

1. Ислам Махачев (Россия).
2. Илия Топурия (Испания).
3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
4. Алекс Перейра (Бразилия).
5. Александр Волкановски (Австралия).
6. Пётр Ян (Россия).
7. Том Аспиналл (Великобритания).
8. Мераб Двалишвили (Грузия).
9. Александр Пантожа (Бразилия).
10. Макс Холлоуэй (США).

