«Будь хорошо готов». Кубрат Пулев обратился к Гассиеву перед боем

Регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе болгарин Кубрат Пулев высказался о предстоящем поединке с россиянином Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

«С уважением отношусь к Мурату Гассиеву. И если оставлять какое-то ему послание: «Будь хорошо готов, потому что я в отличной форме. Нас ждёт невероятный бой». Честно, я готов к разным сценариям боя. Люди обращают внимание на мой возраст? Ну это хорошо для меня. То есть сейчас они не ждут от меня чего-то невероятного. А когда я им это дам, то это будет невероятно», — приводит слова Пулева пресс-служба Федерации бокса России.