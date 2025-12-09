«Будь хорошо готов». Кубрат Пулев обратился к Гассиеву перед боем
Поделиться
Регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе болгарин Кубрат Пулев высказался о предстоящем поединке с россиянином Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев
«С уважением отношусь к Мурату Гассиеву. И если оставлять какое-то ему послание: «Будь хорошо готов, потому что я в отличной форме. Нас ждёт невероятный бой». Честно, я готов к разным сценариям боя. Люди обращают внимание на мой возраст? Ну это хорошо для меня. То есть сейчас они не ждут от меня чего-то невероятного. А когда я им это дам, то это будет невероятно», — приводит слова Пулева пресс-служба Федерации бокса России.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 декабря 2025
-
13:00
-
12:51
-
12:13
-
11:43
-
11:03
-
10:01
-
10:00
-
09:43
-
09:00
-
08:32
-
04:17
-
03:40
-
02:54
-
00:51
-
00:37
-
00:32
-
00:28
-
00:12
-
00:01
- 8 декабря 2025
-
23:31
-
23:10
-
22:20
-
21:35
-
21:23
-
20:15
-
20:02
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
18:57
-
18:04
-
17:33
-
17:08
-
17:01
-
16:45