О’Мэлли: Двалишвили мог бы оставаться чемпионом 3-4 года, если бы дрался реже

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что грузин Мераб Двалишвили мог бы дольше удерживать титул, если бы реже проводил выступления.

«Двалишвили мог бы оставаться чемпионом три-четыре года, если бы дрался реже», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты. В декабре на турнире UFC 323 Двалишвили проиграл в реванше с россиянином Петром Яном.