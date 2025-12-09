Скидки
В Омске жена бойца MMA обвинила его в избиении из-за плохой уборки

В Омске жена бойца MMA обвинила его в избиении из-за плохой уборки
Скандальный инцидент произошёл в Омске. Местная жительница обвинила своего мужа, бойца MMA, в избиении, сообщает «РИА Новости».

Девушка по имени Эльвира сообщила о произошедшем в социальных сетях, опубликовав фотографии из больницы. По её словам, инцидент не был первым. В ноябре спортсмен инициировал конфликт из-за плохой, по его мнению, уборки. Девушка попала в больницу, где ей диагностировали закрытый перелом носа. Теперь она намерена обращаться в суд.

«В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах бытового конфликта между омичкой 2000 года рождения и её супругом 2000 года рождения. После получения необходимых медицинских документов от девушки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы УМВД России по Омской области.

