«50-60 проходов должен был делать». Спарринг-партнёр Яна — о подготовке к Двалишвили

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, помогавший соотечественнику Петру Яну готовиться к реваншу с грузином Мерабом Двалишвили, высказался о проведённой работе.

«Задача была прессинговать и атаковать без остановки, бороть и удерживать. Моя задача была в каждом раунде идти в проходы. За спарринг я должен был 50–60 проходов в ноги сделать. Не всегда получалось, Пётр был очень хорош. Его было тяжело переводить, а удерживать на полу ещё сложнее», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, реванш Двалишвили и Яна состоялся на турнире UFC 323 в декабре. Россиянин победил единогласным решением и стал новым чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг).