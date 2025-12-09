«Сделал работу над ошибками». Бадаев оценил победу Петра Яна в реванше с Двалишвили

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Победа Яна очень сильно впечатлила. Видно, что он сделал работу над ошибками. Был дисциплинированным и тактически грамотным. Наращивал обороты. Значительно подтянул борьбу. Хорошо распределил дыхалку, хотя он всегда хорошо дышал. Стратегически правильно работал, расчетливо. Возможно для кого-то это победа неожиданная, но в то же время закономерная. Соперник ничего не смог противопоставить. Кто-то говорит про четвертый бой соперника в году, но фактор ударной мощи Петра. Ян был жестче. Все закономерно», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.