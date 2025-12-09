Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он совсем этого не делал». Алджамейн Стерлинг назвал ошибку Двалишвили в реванше с Яном

«Он совсем этого не делал». Алджамейн Стерлинг назвал ошибку Двалишвили в реванше с Яном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о поражении грузинского одноклубника Мераба Двалишвили в реванше с россиянином Петром Яном.

«Я бы сказал, что он совсем не бил руками по корпусу, как обычно. Мы действительно считаем, что это могло всё измениться. В первом бою Ян бил по икре, и Мераб начал отвечать, в конечном итоге нанёс ему урон и вынудил перейти в левшу. На этот раз Яну было намного комфортнее в стойке левши, потому что он успешнее пробивал левой ногой в корпус. Да, есть пара технических моментов, в которых мы ошиблись», — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.

Материалы по теме
Двалишвили ответил Яну, подшутившему над ним ИИ-картинкой после реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android