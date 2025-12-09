«Он совсем этого не делал». Алджамейн Стерлинг назвал ошибку Двалишвили в реванше с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о поражении грузинского одноклубника Мераба Двалишвили в реванше с россиянином Петром Яном.

«Я бы сказал, что он совсем не бил руками по корпусу, как обычно. Мы действительно считаем, что это могло всё измениться. В первом бою Ян бил по икре, и Мераб начал отвечать, в конечном итоге нанёс ему урон и вынудил перейти в левшу. На этот раз Яну было намного комфортнее в стойке левши, потому что он успешнее пробивал левой ногой в корпус. Да, есть пара технических моментов, в которых мы ошиблись», — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.