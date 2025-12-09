Скидки
«Это трусливо». Райан Гарсия раскритиковал Кроуфорда за отказ от титула WBC

«Это трусливо». Райан Гарсия раскритиковал Кроуфорда за отказ от титула WBC
Комментарии

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал лишение лидера рейтинга pound-for-pound соотечественника Теренса Кроуфорда титула WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) за неуплату комиссионного взноса.

«Раньше, когда он нуждался в WBC, так не говорил. Теперь у есть деньги, теперь он говорит: «Мне не нужны WBC, чтобы заполучить шанс. Теперь я скажу: «К чёрту вас всех». Для меня это трусливо», — сказал Гарсия в интервью InsideRingShow.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

