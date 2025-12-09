«Это трусливо». Райан Гарсия раскритиковал Кроуфорда за отказ от титула WBC

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал лишение лидера рейтинга pound-for-pound соотечественника Теренса Кроуфорда титула WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) за неуплату комиссионного взноса.

«Раньше, когда он нуждался в WBC, так не говорил. Теперь у есть деньги, теперь он говорит: «Мне не нужны WBC, чтобы заполучить шанс. Теперь я скажу: «К чёрту вас всех». Для меня это трусливо», — сказал Гарсия в интервью InsideRingShow.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.