Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Джозефа Паркера прокомментировали проваленный допинг-тест на кокаин

В команде Джозефа Паркера прокомментировали проваленный допинг-тест на кокаин
Комментарии

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по боксу среди профессионалов Джозефа Паркера, прокомментировали проваленный допинг-тест новозеландца на кокаин.

«Я встречался с ним. Он в хорошем настроении. Это произошло случайно. Мы знаем, как. Все обо всём узнают. Это будет обнародовано уже очень скоро. Джо очень тяжело перенёс ситуацию.

Мы знаем, как это попало в его организм, и он точно ничего не принимал. Нужно быть сумасшедшим, чтобы делать такое во время подготовки, не так ли? Через несколько недель все обо всём узнают», — сказал Браун в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Материалы по теме
Экс-чемпион мира Паркер провалил допинг-тест на кокаин в день поражения в конце октября

Как похудеть без диет

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android