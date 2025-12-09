В команде Джозефа Паркера прокомментировали проваленный допинг-тест на кокаин

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по боксу среди профессионалов Джозефа Паркера, прокомментировали проваленный допинг-тест новозеландца на кокаин.

«Я встречался с ним. Он в хорошем настроении. Это произошло случайно. Мы знаем, как. Все обо всём узнают. Это будет обнародовано уже очень скоро. Джо очень тяжело перенёс ситуацию.

Мы знаем, как это попало в его организм, и он точно ничего не принимал. Нужно быть сумасшедшим, чтобы делать такое во время подготовки, не так ли? Через несколько недель все обо всём узнают», — сказал Браун в интервью YouTube-каналу iFL TV.

