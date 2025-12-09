Маркус Макги поздравил Петра Яна с завоеванием титула UFC

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Маркус Макги поздравил бывшего соперника россиянина Петра Яна с завоеванием чемпионского титула. Напомним, на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) Ян победил единогласным судейским решением грузина Мераба Двалишвили, отобрав у него пояс.

«Уважение Петру Яну, он вернул себе пояс. Невероятная концентрация на всей дистанции, давление и навыки. Поздравляю, чемпион», — написал Макги в социальных сетях.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.