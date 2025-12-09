Скидки
Том Аспиналл назвал самую неожиданную победу 2025 года в UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл назвал, по его мнению, самую неожиданную победу 2025 года в организации.

«Был ли я удивлён победе Хамзата в бою с Дю Плесси? Нет, я бы так не сказал. Предполагал, что кто-то из них может уверенно выиграть. Плюс знал, насколько хорош Хамзат. Думаю, для меня более удивительной была победа Магомеда Анкалаева в первом бою с Алексом Перейрой», — сказал Том Аспиналл на своём YouTube-канале.

Ранее менеджер Анкалаева назвал сроки следующего поединка россиянина в UFC.

