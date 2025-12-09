Скидки
Джервонта Дэвис объяснил отмену боя с Джейком Полом

Джервонта Дэвис объяснил отмену боя с Джейком Полом
Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис прокомментировал отмену поединка с видеоблогером и соотечественником Джейком Полом, который должен был состояться 15 ноября в США.

Напомним, бой был отменён после того, как Дэвису были предъявлены обвинения в домашнем насилии.

«Ему надрали задницу в лагере… Я собирался сделать ему плохо. Но всё происходит по причине, вот почему я не оступлюсь», — написал Дэвис в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 15 декабря в Майами (США) Пол встретится с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

