Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия — лидер рейтинга лучших бойцов ММА до 30 лет по версии ESPN. Царукян — вне топ-5

Топурия — лидер рейтинга лучших бойцов ММА до 30 лет по версии ESPN. Царукян — вне топ-5
Комментарии

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал топ-30 лучших бойцов смешанных единоборств в мире до 30 лет.

Топ-30 лучших бойцов ММА до 30 лет по версии ESPN.

1. Илия Топурия (28 лет).
2. Дакота Дитчева (27 лет).
3. Джошуа Ван (24 года).
4. Джек Делла Маддалена (29 лет).
5. Майкл Моралес (26 лет).
6. Иан Гарри (28 лет).
7. Усман Нурмагомедов (27 лет).
8. Умар Нурмагомедов (29 лет).
9. Наталия Силва (28 лет).
10. Арман Царукян (29 лет)
11. Эрин Блэнчфилд (26 лет)
12. Нассурдин Имавов (29 лет).
13. Брендан Аллен (29 лет).
14. Маурисио Руффи (29 лет).
15. Жан Силва (28 лет).
16. Пол Хьюз (28 лет).
17. Бенуа Сен-Дени (29 лет).
18. Игнасио Бахамондес (28 лет).
19. Юссеф Залал (29 лет).
20. Пэйтон Талботт (27 лет).
21. Габриэль Бонфим (28 лет).
22. Тацуро Таира (25 лет).
23. Куиллан Салкиллд (25 лет).
24. Бо Никал (29 лет).
25. Байсангур Сусуркаев (24 года)
26. Мэйси Барбер (27 лет).
27. Мухаммад Мокаев (25 лет).
28. Сонг Ядонг (28 лет).
29. Ясмин Лусиндо (23 года).
30. Рауль Росас-младший (21 год).

Материалы по теме
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android