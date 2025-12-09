Топурия — лидер рейтинга лучших бойцов ММА до 30 лет по версии ESPN. Царукян — вне топ-5

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал топ-30 лучших бойцов смешанных единоборств в мире до 30 лет.

Топ-30 лучших бойцов ММА до 30 лет по версии ESPN.

1. Илия Топурия (28 лет).

2. Дакота Дитчева (27 лет).

3. Джошуа Ван (24 года).

4. Джек Делла Маддалена (29 лет).

5. Майкл Моралес (26 лет).

6. Иан Гарри (28 лет).

7. Усман Нурмагомедов (27 лет).

8. Умар Нурмагомедов (29 лет).

9. Наталия Силва (28 лет).

10. Арман Царукян (29 лет)

11. Эрин Блэнчфилд (26 лет)

12. Нассурдин Имавов (29 лет).

13. Брендан Аллен (29 лет).

14. Маурисио Руффи (29 лет).

15. Жан Силва (28 лет).

16. Пол Хьюз (28 лет).

17. Бенуа Сен-Дени (29 лет).

18. Игнасио Бахамондес (28 лет).

19. Юссеф Залал (29 лет).

20. Пэйтон Талботт (27 лет).

21. Габриэль Бонфим (28 лет).

22. Тацуро Таира (25 лет).

23. Куиллан Салкиллд (25 лет).

24. Бо Никал (29 лет).

25. Байсангур Сусуркаев (24 года)

26. Мэйси Барбер (27 лет).

27. Мухаммад Мокаев (25 лет).

28. Сонг Ядонг (28 лет).

29. Ясмин Лусиндо (23 года).

30. Рауль Росас-младший (21 год).