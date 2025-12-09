Скидки
Джейк Пол сообщил, что привлёк Даниэля Дюбуа к подготовке к бою с Энтони Джошуа

Джейк Пол сообщил, что привлёк Даниэля Дюбуа к подготовке к бою с Энтони Джошуа
Комментарии

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол сообщил, что привлёк бывшего чемпиона мира по версии IBF и WBA в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа к подготовке к бою с экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе соотечественником Энтони Джошуа. Противостояние между Джейком и Энтони пройдёт 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Всё, чего я хочу, — это честного боя. Сравнять шансы. Джошуа привлёк Усика. Так что будет правильно, если я привлеку Дюбуа. Это было необходимо», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.

Джейку 28 лет. В своём профессиональном рекорде в боксе Джейк имеет 12 побед и одно поражение.

Комментарии
