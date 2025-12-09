Вячеслав Рогозин и Илья Попов вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Вячеслав Рогозин, выступающий в категории до 54 кг, победил представителя Киргизии Санжая Сейдекматова единогласным решением судей (5:0) по итогам трёх раундов на стадии 1/8 финала чемпионата мира по боксу среди мужчин.

Также отметим, что Илья Попов победил ливийца Язина Алхувайжа единогласным решением судей. Их поединок прошёл в категории до 63,5 кг. Таким образом, российские боксёры вышли 1/4 финала ЧМ-2025.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Турнир проходит в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.