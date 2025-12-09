Шарабутдин Атаев также вышел в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Российский боксёр Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, по итогам трёх раундов победил единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27, 30–26, 30–27) представителя Молдовы Андрея Кирьякова в рамках 1/8 чемпионата мира по боксу. Таким образом, российский спортсмен вышел в 1/4 ЧМ-2025.

Отметим, что кроме Атаева в в четвертьфинал турнира также смогли выйти Вячеслав Рогозин и Илья Попов.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Турнир проходит в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.