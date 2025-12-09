Алекс Перейра назвал два боя, ради которых он готов перейти в тяжёлый вес UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал, что готов перейти в тяжёлый вес ради боя с легендарным американцем Джоном Джонсом и поединка за третий титул UFC.

«Я сообщил UFC о своём интересе, что хочу драться в Белом доме с Джоном Джонсом, также упомянул о поединке в тяжёлом весе за третий чемпионский пояс. Но не знаю, как всё будет, это не в моей власти», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Напомним, Алексу 38 лет. В своём профессиональном рекорде Поатан имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Также отметим, что турнир UFC в Белом доме должен пройти 14 июня 2026 года.