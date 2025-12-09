«Все будут шокированы исходом, потому что я нокаутирую его». Пимблетт — о бое с Гэтжи

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что собирается нокаутировать бывшего временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи в поединке, который состоится 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе и на кону которого будет стоять титул временного чемпиона UFC.

«Все будут шокированы, потому что думаю, нокаутирую его. Люди думают, что я просто сразу подключу борьбу и переведу его на землю, но это не так. Сомневаюсь, что Джастин сможет выйти на чемпионские раунды, как и Чендлер», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.