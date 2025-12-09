Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Бивола поделился подробностями насчёт возвращения Дмитрия в ринг

Промоутер Бивола поделился подробностями насчёт возвращения Дмитрия в ринг
Комментарии

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, поделился информацией насчёт возвращения своего подопечного в ринг.

«Первый бой может оказаться менее масштабным, чем третий поединок с Артуром Бетербиевым. Возможно, бой будет носить носит статус официальной защиты какого-либо титула. У него их довольно много. Есть вариант с Каллумом Смитом, а также с Майклом Эйфертом. По линии WBA, насколько помню, тоже был обязательный претендент. Дмитрий не будет драться до марта», — приводит слова Хирна аккаунт EverythingBoxing в социальной сети Х.

Материалы по теме
Промоутер Бенавидеса заявил, что Бивол лишится ещё одного титула, если не примет бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android