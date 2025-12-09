Промоутер Бивола поделился подробностями насчёт возвращения Дмитрия в ринг

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, поделился информацией насчёт возвращения своего подопечного в ринг.

«Первый бой может оказаться менее масштабным, чем третий поединок с Артуром Бетербиевым. Возможно, бой будет носить носит статус официальной защиты какого-либо титула. У него их довольно много. Есть вариант с Каллумом Смитом, а также с Майклом Эйфертом. По линии WBA, насколько помню, тоже был обязательный претендент. Дмитрий не будет драться до марта», — приводит слова Хирна аккаунт EverythingBoxing в социальной сети Х.