«Не думаю, что Дана принесёт пользу этому виду спорта». Рой Джонс — о приходе Уайта в бокс

56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший негативно оценил приход президента UFC Даны Уайта в бокс.

«Это очень плохо для бокса как вида спорта, поскольку Уайт и его единомышленники пытаются превратить бокс в своего рода смешанные единоборства. У бокса слишком богатая история. Бокс появился с этими поясами ещё до того, как ММА сформировались в качестве дисциплины.

Если отнять это у бокса, вы уничтожите значительную часть его истории. И многие, такие как я, будут этим недовольны… Так что мне это не нравится, нет… Не думаю, что Уайт окажет положительный эффект на развитие бокса», — приводит слова Джонса-младшего портал Sports Illustrated.

