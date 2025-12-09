Рой Джонс ответил, у какого всемирно известного боксёра больше всего шансов на успех в ММА

56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший выразил уверенность в том, что наибольшие шансы на успех в смешанных единоборствах из всех действующих боксёров имеет непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях соотечественник Теренс Кроуфорд.

«Это Теренс Кроуфорд. Потому что у него есть навыки в борьбе и опыт выступлений на ковре. Так что для него не было бы в новинку заниматься грэпплингом и всем прочим. Теренс был бы лучшим из всех, поскольку он физически силён и много занимался борьбой», — приводит слова Джонса портал Sports Illustrated.