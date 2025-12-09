Арман Царукян тренируется с чемпионом ОИ-2020 по вольной борьбе Заурбеком Сидаковым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Россию и Армению, Арман Царукян показал, как тренируется вместе с 29-летним чемпионом ОИ-2020 по вольной борьбе в категории до 74 кг соотечественником Заурбеком Сидаковым.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре, Ахалкалакец встретился с новозеландцем Дэном Хукером. Бой завершился победой Армана сабмишеном во втором раунде.