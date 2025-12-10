Алекс Волкановски категорично ответил на слухи об уходе в отставку после боя с Лопесом

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски категорично ответил на слухи, что после поединка с бразильцем Диего Лопесом, который должен пройти 31 января на турнире UFC 325, он объявит о завершении профессиональной карьеры.

— Мы продолжаем слышать, что твоё февральское противостояние станет твоим прощальным в UFC. Правда?

— Дружище, понятия не имею, откуда эта идея взялась (смеётся). Может, кто-то что-то выложил, и все остальные это подхватили. Но я ничего такого не говорил.

— Сколько боёв в UFC тебе осталось провести?

— Это хороший вопрос. Сейчас понятия не имею, что скажу в интервью после боя с Диего. Честно говоря, не знаю. Уже были дни в тренировочном лагере, когда я спрашивал себя: «Чувак, сколько ещё ты хочешь этим заниматься?». А в другие дни я говорил себе, что выиграю и сразу же вернусь в октагон, чтобы провести следующий бой.

— На данный момент бой с Лопесом не является твоим прощальным?

— Ну, это может сделать бой масштабнее, верно? Люди не глупые. Они знают, что до выхода на пенсию осталось совсем недолго, ведь мне 37 лет. Но могу сказать прямо сейчас, что нет никаких планов говорить об окончании карьеры. Нет никаких планов объявить этот поединок прощальным, — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.