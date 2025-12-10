Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Определённо могу победить». Волкановски — о возможном реванше с Топурией

«Определённо могу победить». Волкановски — о возможном реванше с Топурией
Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался насчёт возможного реванша с непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Если матчмейкеры предложат мне бой с Топурией, обязательно его приму. Но стоит ли мне сейчас его предлагать? Нет, не сейчас, поскольку я всегда верил, что люди должны заслужить возможность драться с тем или иным парнем. Поэтому понимаю, что некоторые могут сказать, я незаслуженно получил этот реванш. Возможно, мне необходима ещё одна победа, чтобы провести бой с Илией. Тогда я получу по-настоящему второй шанс завоевать титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Очевидно, Илия — это зверь. И он всегда будет обладать нокаутирующей мощью. Так что если бы я стоял перед ним и принимал те же решения, что и в первом бою, конечно, всё могло бы сложиться так же. Но если я буду драться правильно, определённо смогу победить. Я по-прежнему считаю себя одним из лучших бойцов в мире, и реванш между нами определённо был бы совершенно другим боем», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.

Материалы по теме
Видео
Первая битва взглядов Александра Волкановски и Диего Лопеса перед реваншем на UFC 325
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android