«Определённо могу победить». Волкановски — о возможном реванше с Топурией

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался насчёт возможного реванша с непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Если матчмейкеры предложат мне бой с Топурией, обязательно его приму. Но стоит ли мне сейчас его предлагать? Нет, не сейчас, поскольку я всегда верил, что люди должны заслужить возможность драться с тем или иным парнем. Поэтому понимаю, что некоторые могут сказать, я незаслуженно получил этот реванш. Возможно, мне необходима ещё одна победа, чтобы провести бой с Илией. Тогда я получу по-настоящему второй шанс завоевать титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Очевидно, Илия — это зверь. И он всегда будет обладать нокаутирующей мощью. Так что если бы я стоял перед ним и принимал те же решения, что и в первом бою, конечно, всё могло бы сложиться так же. Но если я буду драться правильно, определённо смогу победить. Я по-прежнему считаю себя одним из лучших бойцов в мире, и реванш между нами определённо был бы совершенно другим боем», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.