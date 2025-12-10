Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником после боя с Лопесом

Алекс Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником после боя с Лопесом
Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что видит своим следующим соперником после поединка с бразильцем Диего Лопесом, который должен пройти 31 января на турнире UFC 325, непобеждённого первого номера рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянина Мовсара Евлоева.

«Думаю, самым достойным является Мовсар. Если посмотреть, с кем он сражался, он должен быть претендентом номер один. Но Мёрфи и даже Алджамейн Стерлинг тоже достойные бойцы. Все они хорошо справляются. Однако я бы выбрал Мовсара. Он является непобеждённым. И для меня с точки зрения наследия этот бой был бы невероятным. Хотя, говоря так, наверное, и так уже создал себе достойное наследие. И бой с Лопесом перед огромной публикой в ​​Сиднее — это то, что для меня сейчас важно», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.

Материалы по теме
Видео
Первая битва взглядов Александра Волкановски и Диего Лопеса перед реваншем на UFC 325
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android