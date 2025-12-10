Алекс Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником после боя с Лопесом

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что видит своим следующим соперником после поединка с бразильцем Диего Лопесом, который должен пройти 31 января на турнире UFC 325, непобеждённого первого номера рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянина Мовсара Евлоева.

«Думаю, самым достойным является Мовсар. Если посмотреть, с кем он сражался, он должен быть претендентом номер один. Но Мёрфи и даже Алджамейн Стерлинг тоже достойные бойцы. Все они хорошо справляются. Однако я бы выбрал Мовсара. Он является непобеждённым. И для меня с точки зрения наследия этот бой был бы невероятным. Хотя, говоря так, наверное, и так уже создал себе достойное наследие. И бой с Лопесом перед огромной публикой в ​​Сиднее — это то, что для меня сейчас важно», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.