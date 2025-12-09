Алекс Волкановски объяснил, почему Мовсар Евлоев не стал его следующим соперником в UFC

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски предположил, почему непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев не стал его следующим соперником.

«Послушайте, Мовсар является непобеждённым бойцом. Но, говоря о желании получить бой за титул, Евлоев должен был драться, но не смог. Мовсар был травмирован, потом его пытались заставить драться снова, но этого не произошло. А мы все знаем, что для бойцов это плохо заканчивается. Так что из-за этого Евлоев оказался в ситуации, когда ему ещё немного придётся быть в стороне», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.