Волкановски дал прогноз на бой между Гэтжи и Пимблеттом

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски дал прогноз на предстоящий поединок за звание временного чемпиона UFC в лёгком весе между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи. Бой станет главным событием турнира UFC 324, который состоится 25 января 2026 года.

«Это сложный вопрос. Но я просто не могу больше идти против Пэдди. Этот парень постоянно побеждает. В прошлый раз, когда он дрался с Майклом Чендлером, выглядел хорошо. И хотя Гэтжи снова стал опаснее, Пэдди доказал в этом бою, что умеет придерживаться геймплана. Это будет необходимо делать и в поединке с Джастином. Так что уверен, Пэдди сделает всё необходимое, чтобы добиться поставленной цели», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.