Россияне Баир Батлаев, Андрей Пегливанян и Сергей Колденков вышли в 1/4 ЧМ-2025 по боксу

Российские боксёры Баир Батлаев, Андрей Пегливанян и Сергей Колденков вышли в четвертьфинала чемпионата мира по боксу.

На стадии 1/8 ЧМ-2025 Баир одержал победу единогласным решением судей (5:0) над представителем Французской Полинезии Найки Каммингсом. Их бой прошёл в весовой категории до 51 кг.

Также отметим, что Пегливанян победил бразильца Пабло Фонсека де Жезуса единогласным решением судей (5:0) в рамках весовой категории до 57 кг.

Кроме того, Сергей Колденков в весе до 71 кг победил колумбийца Жан-Карлоса Убарнеса Уранго единогласным решением судей (5:0).

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Турнир проходит в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.