Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты выступлений членов сборной России в 1/8 финала ЧМ-2025 по боксу

Результаты выступлений членов сборной России в 1/8 финала ЧМ-2025 по боксу
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ) прошли бои 1/4 финала чемпионата мира по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений членов сборной России.

Результаты выступлений членов сборной России в 1/4 ЧМ-2025 9 декабря:

До 51 кг: Баир Батлаев победил единогласным решением судей (5:0) представителя Французской Полинезии Найки Каммингса.

До 54 кг: Вячеслав Рогозин победил представителя Киргизии Санжая Сейдекматова единогласным решением судей (5:0).

До 57 кг: Андрей Пегливанян победил бразильца Пабло Фонсека де Жезуса единогласным решением судей (5:0).

До 63,5 кг: Илья Попов победил ливийца Язина Алхувайжа единогласным решением судей (5:0).

До 71 кг: Сергей Колденков победил колумбийца Жан-Карлоса Убарнеса Уранго единогласным решением судей (5:0).

До 86 кг: Шарабутдин Атаев победил единогласным решением судей (5:0) представителя Молдовы Андрея Кирьякова.

Материалы по теме
120 стран, $ 8 млн призовых и сборная России с флагом. Всё самое важное о ЧМ-2025 по боксу
120 стран, $ 8 млн призовых и сборная России с флагом. Всё самое важное о ЧМ-2025 по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android