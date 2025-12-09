Результаты выступлений членов сборной России в 1/8 финала ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ) прошли бои 1/4 финала чемпионата мира по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений членов сборной России.

Результаты выступлений членов сборной России в 1/4 ЧМ-2025 9 декабря:

До 51 кг: Баир Батлаев победил единогласным решением судей (5:0) представителя Французской Полинезии Найки Каммингса.

До 54 кг: Вячеслав Рогозин победил представителя Киргизии Санжая Сейдекматова единогласным решением судей (5:0).

До 57 кг: Андрей Пегливанян победил бразильца Пабло Фонсека де Жезуса единогласным решением судей (5:0).

До 63,5 кг: Илья Попов победил ливийца Язина Алхувайжа единогласным решением судей (5:0).

До 71 кг: Сергей Колденков победил колумбийца Жан-Карлоса Убарнеса Уранго единогласным решением судей (5:0).

До 86 кг: Шарабутдин Атаев победил единогласным решением судей (5:0) представителя Молдовы Андрея Кирьякова.