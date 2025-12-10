Мераб Двалишвили заявил, что в UFC ему уже пообещали третий бой с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что в UFC ему уже пообещали третий бой с 32-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном.

«Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно — следующий бой будет с Яном за пояс». Но я не хочу ждать до лета, поскольку не получил серьёзных травм и готов вернуться раньше — апрель звучит идеально», — приводит слова Двалишвили аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Напомним, Мерабу 34 года. В своём профессиональном рекорде грузинский боец имеет 21 победу, из которых пять были одержаны досрочно, и пять поражений.