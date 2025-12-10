Пётр Ян саркастически ответил на вопрос Мераба Двалишвили, что произойдёт в 2026 году

Новый чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян продолжил шуточную перепалку в социальных сетях со своим соперником по титульному бою экс-чемпионом Мерабом Двалишвили из Грузии. Пётр отреагировал на пост Мераба, в котором тот двумя картинками с сидящими в джакузи с девушками Двалишвили на первой и Яном на второй проиллюстрировал результаты их очных поединков в 2023 году и в 2025 году с вопросом, что же произойдёт в 2026 году.

«Друг, в 2026-м пора уже обзавестись женой и детьми!» — написал Ян в социальной сети.

«Друг, я ищу!» — отреагировал на это Двалишвили.

«Скорейшего восстановления, скоро увидимся», — ответил Ян.

Напомним, в первой встрече бойцов в октагоне в марте 2023 года победу единогласным судейским решением одержал Двалишвили. В ночь с 6 на 7 декабря 2025 года мск в титульном реванше единогласным решением выиграл Ян.

У 32-летнего Петра Яна есть жена и два сына, 34-летний Мераб Двалишвили холост.

