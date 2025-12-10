Скидки
Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян вернулся в Россию после победы в реванше с грузином Мерабом Двалишвили.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 323 Лас-Вегасе (США) и завершился победой Яна единогласным судейским решением.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

Ранее бывший чемпион UFС американец Алджамейн Стерлинг назвал ошибку Двалишвили в реванше с Яном.

