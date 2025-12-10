Скидки
Волкановски объяснил, в каком случае он должен получить реванш с Топурией

Волкановски объяснил, в каком случае он должен получить реванш с Топурией
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о возможности реванша с действующим обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Я бы с удовольствием провёл реванш и отыграл бы победы у Ислама Махачева и Илии Топурии. Но я реалист, я понимаю, что сейчас не могу требовать бой между чемпионами. Возможно, после того, что я планирую сделать с Диего Лопесом, мне удастся заполучить победу над непобеждённым парнем и уже затем, возможно, будет справедливо потребовать бой между чемпионами», — сказал Волкановски в эфире телеканала 10News.

